Метеорологи рассказали, что на неделе выпадает снег

Рабочая неделя, с 14 по 18 октября, принесет снег. Хотя первые два дня еще будет сухо, солнечно и морозно по ночам. По данным проекта «Метеоролог и я», влияние антициклона, который принес такую погоду, ослабнет и ему на смену в среду подойдет передняя часть ложбины. Из-за нее в Пермском крае станет облачно, ветер усилится и начнутся осадки.

14 октября будет ясно, ветер слабый и переменный во всех направлениях. Столбик термометра поднимется максимум до +3...+8°С. В ночь на вторник, 15 октября, температура опустится до –10…–5°С, в низинах до –14°С. Днем в Пермском крае потеплеет +5...+10°С.

16 октября переменная облачность. На западе возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Ночная температура воздуха составит –7…–2°С, на востоке и в низинах до –11°С. Днем столбик термометра поднимется +2...+7°С, ветер усилится до 3-8 м/с.

В четверг будет облачно, пройдут осадки: мокрый снег, местами он будет умеренным. На севере и востоке выпадет снег. Температура воздуха ночью 5…0°С. Днем ситуация существенного не изменится: 0...+5°С. Ветер юго-западный 3-8 м/с. 18 октября снова ожидается слабый снег в Пермском крае. Ночью столбик термометра будет на отметке –7…–2°С, при прояснениях до –10°С. Днем поднимется до +2...+7°С, ветер будет таким же, как в четверг.

После 18 октября в Пермском крае сохранится облачная погода с прояснениями, температура воздуха также без существенных изменений.