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Температура воздуха в выходные будет ниже нормы октября на 5-8 градусов

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В выходные дни в Пермском крае антициклон, который принес похолодание, достигнет максимального развития. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это случится, скорее всего, в ночь на воскресенье. Центр антициклона будет смещаться на юг вдоль Урала, поэтому днем будет теплее, но ночи окажутся очень холодными.

В ночь на субботу столбик термометра достигнет -4…-9ºС, а в низинах и на востоке региона будет до -10…-12ºС. Днем потеплеет: в пределах 0…+5ºС, в Перми до +3ºС.

Ночь на воскресенье станет особенно холодной. В Перми можно ждать до -7…-9ºС, по краю -5…-10ºС. Но днем в воскресенье будет теплее, чем в субботу. Столбик термометра поднимется до +2…+7ºС в Пермском крае и до +5ºС в Перми.

В выходные температура воздуха будет на 5-8ºС ниже нормы: наибольшее отклонение на востоке, наименьшее — на северо-западе. Похолодание может стать самым сильным с октября 2015 года.

Прогноз погоды в Пермском крае на начало недели, 14-15 октября, более благоприятный. Днем существенно потеплеет до +5…+9ºС, но ночи останутся холодным (-4…-9ºС).

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