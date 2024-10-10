Рабочие сломали арт-объект, установленный к 300-летию Перми

Арт-объект, созданный к 300-летию Перми, случайно сломали рабочие. Речь об огромном полигональном цветке, который расположен в сквере в микрорайоне Гайва.

Высота цветка — шесть метров. Он работает как зарядное устройство и дополнительный источник освещения. Конструкция питается за счет солнечных батарей, вмонтированных в центр цветка.

Как объяснили в Корпорации ПСС, которые и были инициатором установки арт-объекта, его сломали рабочие, устанавливавшие бордюрный камень на клумбе. Трос, поддерживающий одну ветку цветка, зацепили краном. «Компания, которая устанавливала арт-объект, делает все возможное, чтобы вернуть его в нормативное состояние. Мы также пытаемся оперативно вернуть освещение и работу зарядок для гаджетов на нашем "цветке"», — сообщили в Корпорации ПСС.