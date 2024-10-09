Вечером в среду может начаться сильный снегопад

Вечером в среду, 9 октября, в Пермском крае начнется похолодание, которое продлится до следующего вторника.

Его пик придется на ночи 12 и 13 октября: в Перми столбик термометра опустится до -6…-9ºС, а низинах по краю до -12ºС. По данным ГИС-центра ПГНИУ, похолодание будет самым сильным с октября 2015 года.

Также 9 октября возможен сильный снегопад. Его прогнозирует одна из метеорологических моделей. Снежный покров сформируется высотой до 5 см, больше всего его будет на юге и юго-востоке Перми.