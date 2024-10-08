На Сибирской начали устанавливать мобильные кадки с туями

На улице Сибирская начали устанавливать мобильные кадки с туями. Они уже появились у парка им. Горького, дома Чекистов, музея истории полиции, Дома офицеров и ледового дворца «Орленок». Всего на обновленной улице Сибирская планируют разместить 250 мобильных кадок. 40 оставшихся появятся до конца недели.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, туя не требовательна к условиям произрастания, хорошо переносит задымленность и отличается высокой морозостойкостью. Когда наступят холода, мобильные растения отправятся в питомники «ГорЗеленСтроя», а весной их вернут на Сибирскую.

Напомним, впервые мобильное озеленение на улицах Перми появилось в 2022 году. Его используют в первую очередь в места, где большая пешеходная нагрузка, но отсутствует подходящая почва и есть многочисленные инженерные коммуникации.