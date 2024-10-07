Речной вокзал в Перми должен возобновить свою работу к 1 мая 2025 года. Такие планы озвучили на II Всероссийском круизном форуме. Сейчас министерство транспорта принимает от министерства культуры первый этаж корпуса на Монастырской, 2.

По данным Business Class, в здании разместят зал ожидания, кассы, камеры хранения и пункты питания. Планируется, что возобновленный Речной вокзал будет принимать более 200 тыс. пассажиров в год. Выставочный проект «Россия — моя история», который сейчас находится в здании, продолжит работать в здании.

На содержание и капитальный ремонт здания Речного вокзала и прилегающей территории в бюджете на несколько лет планируют заложить более 43 млн рублей. Из них 39 млн рублей в 2025 году.