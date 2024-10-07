Погода на текущей рабочей неделе, с 7 по 10 октября, будет разнообразной: от самого теплого дня октября до первых снегопадов. О прогнозе рассказали в Пермском ЦГМС.

7 октября днем ожидаются небольшие и умеренные дожди в южных и западных районах Пермского края. В Перми без осадков. Воздух прогреет до +6…+11ºС, в Перми около +8ºС.

Вторник будет самым теплым днем в октябре 2024 года. Ночные температуры воздуха будут высокими: +3...+8ºС в крае и около +7ºС в Перми. Днем воздух прогреется до +12…+17ºС, в Перми до +13…+15ºС, на крайнем юге до +22ºС.

В среду погода будет ветреной и с осадками: дождь и местами мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5ºС, в Перми около +3ºС, на севере снова заморозки до -3ºС. Днем воздух прогреется слабо: до +1…+6ºС, в Перми +4…+6ºС, на крайнем юге +9…+11ºС.

В четверг, 10 октября, в центральных и южных районах Пермского края выпадет снег. Высота временного снежного покрова составит 1-10 см.