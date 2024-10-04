Эта пятница может стать самым теплым днем за весь октябрь в Пермском крае. По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, на большей территории региона будет +15…+17ºС, в Перми до +17ºС.

Но в выходные придут осадки и похолодание. Днем в субботу, 5 октября, ожидается прохождение ложбины пониженного давления. Она принесет небольшие и умеренные дожди в северных и центральных районах. Ночью еще будет относительно тепло: +4…+9ºС по краю и +5…+7ºС, заморозки до -1ºС возможны на юге. Днем в субботу температура воздуха достигнет отметок +7…+12ºС в краю и до +10ºС в Перми.

Основной холодный фронт пройдет через территорию Пермского края утром в воскресенье. Буду небольшие дожди. После усилится северо-западный ветер. Температура воздуха и днем и ночью будет примерно одинаковой: по краю +5…+10ºС, а в Перми +7…+9ºС. Исключение — северо-запад, где утром за фронтом похолодает до 0…+2ºС, а днем потеплеет до +6…+8ºС.

Ночь на понедельник, 7 октября, будет холодной: ожидаются заморозки до -2…-5ºС.