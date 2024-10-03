В Перми прошли обсуждения концепции развития парка «Счастье есть». Участники рабочих групп поделились, какая инфраструктура должна появиться, а что нужно оставить неизменным.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в парке необходимо создать зоны для отдыха разных возрастов, установить фонтан и современные туалеты, расширить парковку. Местные жители хотели бы, чтобы в парке «Счастье есть» проходило больше развлекательных и спортивных мероприятий, мастер-классов, ярмарок, но при этом зеленая зона бы сохранилась.

С 13 по 23 сентября также проходил онлайн-опрос о ценностях парках. Почти половина (48%) отметили, что это красивое и приятное место, 26% сказали, что здесь можно отдохнуть, 29% отметили живописную природную территорию и столько же — возможность покататься на аттракционах. Из минусов парка названы: плохо благоустроенная и удобная инфраструктура (47%), малое количество интересных мероприятий (17%), недостаточное количество парковок (14%), не достаточное озеленение (12%).

Большинство проголосовавших хотели, чтобы в парке «Счастье есть» проходили концерты артистов, театральные постановки и кинопоказы под открытым небом, выступления пермских коллективов, развлекательные мероприятия для детей, государственные и городские праздники, тематические фестивали, экскурсии по экотропам, танцевальные вечера. Городские власти пообещали учесть мнения жителей при создании концепции развития парка.

Парк культуры и отдыха «Счастье есть» открыт в августе 1971 года, он располагается в границах особо охраняемой природной территории «Сосновый бор». Общая площадь пространства — 17,5 тыс. м2.