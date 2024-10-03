Сентябрь стал самым теплым в некоторых регионах России: рассказываем, попала ли Пермь в их число

Во многих районах России первый осенний месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений и был больше похож на обычный август. В Пермском крае ситуация другая. Сентябрь 2024 года не был рекордно теплым, но в Перми этот месяц занял четвертое место по средней температуре воздуха: после 1938, 1957 и 2023 годов. По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура сентября 2024 года составила +13ºС, это на 3 градуса выше нормы, а на северо-западе края отклонение достигло почти 4 градусов.

По сравнению с 2023-м в этом году были похолодания и даже заморозки: в ночь на 25 сентября практически повсеместно (в Перми зафиксировали -1,8ºС). Но теплых дней оказалось больше, чем в предыдущем году. Метеорологи говорят, что отметили в 2024-м 14 дней с температурой воздуха +20ºС и выше (в прошлом их было 12). Самым теплым днем стало 8 сентября: максимальная температура была в Чайковском 26,5ºС, а в Перми +25,2ºС.

Сентябрь 2024 года оказался не таким засушливым, как в прошлом году. На многих метеостанциях выпало 30-50% от месячной нормы осадков. Больше всего их оказалось в Добрянке (59 мм за месяц), причиной стал сильный ливень 19 сентября. Мощные грозы (местами с градом) в сентябре 2024 года стали одним из самых сильных в XXI веке.