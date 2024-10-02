Стало известно, кто стал виновником затопления на новой набережной в Закамске. Это случилось из-за того, что на Кировоградской прорвало сети холодного водоснабжения.

На место выехал мэр Эдуард Соснин. Он же рассказал в своем телеграм-канале, что водопровод был поврежден во время работ подрядчика, который строит рядом жилой дом. «Из-за большого количества воды со стройплощадки смыло складированный грунт и песок. В результате чего песок оказался на верхней и нижней части набережной, газонах, лестницах, забил ливневую канализацию, также повреждена часть зеленых насаждений», — описал последствия затопления глава Перми.