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Известно, из-за чего затопило новую набережную в Закамске

Эдуард Соснин/Telegram

Стало известно, кто стал виновником затопления на новой набережной в Закамске. Это случилось из-за того, что на Кировоградской прорвало сети холодного водоснабжения.

На место выехал мэр Эдуард Соснин. Он же рассказал в своем телеграм-канале, что водопровод был поврежден во время работ подрядчика, который строит рядом жилой дом. «Из-за большого количества воды со стройплощадки смыло складированный грунт и песок. В результате чего песок оказался на верхней и нижней части набережной, газонах, лестницах, забил ливневую канализацию, также повреждена часть зеленых насаждений», — описал последствия затопления глава Перми.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

На набережной проведут ремонтные работы после обследования. В среду должны начать уборку, а после того, как повреждения на сетях устранят, власти обещают провести необходимые работы по восстановлению благоустройства новой набережной в Закамске.

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