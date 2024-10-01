Стал известен прогноз погоды на октябрь 2024 года в Пермском крае. По данным авторов проекта «Метеоролог и я», средняя месячная температура в регионе обычно равна +2,7ºС, в Перми +3,2ºС. Количество осадков в среднем в октябре составляет 62 мм, для Перми — 63 мм. По прогнозам, октябрь 2024 года в Пермском крае будет теплее климатической нормы на 1,1…1,5ºС. Это подтверждают сразу несколько прогностических моделей.

Первую декаду будут формировать в основном антициклоны. Благодаря этому температура воздуха окажется выше климатической нормы в среднем на 2,5ºС. Осадков будет меньше, чем должно: от 10% на юге до 60% на севере. Их основная доля придется на 4-6 октября. Есть вероятность, что после 6 октября антициклонный характер погоды вернется. Днем прогрев ожидается до +10…+15ºС или чуть больше, а ночью возможны заморозки до -4…-5ºС.

Погода во второй декаде октября 2024 года в Пермском крае будет похожа на первую: но температура ниже, а дефицит осадков не такой сильный. Средняя температура воздуха окажется примерно на 1,5ºС выше климатической нормы октября. Днем воздух может прогреваться до +9…+14ºС.

Последняя декада месяца может стать богатой на антициклоны и гребни. Из-за этого температура воздуха будет в рамках нормы: среднесуточная составит около 0…+1ºС. Максимально днем воздух будет прогреваться до +5...+8ºC. Сумма осадков в пределах нормы. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отмечают: прогностическая информация на третью декаду как всегда имеет в себе большую неопределенность.