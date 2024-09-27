Синоптики обещают аномально теплые выходные в Перми

До конца сентября сохранится аномально теплая погода. По прогнозам метеорологов пермского ЦГМС, с 27 по 29 сентября регион окажется под влиянием северной периферии малоподвижного антициклона.

Столбик термометра в Перми ночью 27 и 28 сентября будет на отметке +11…+13°, днем воздух прогреется до +17°.

В начале следующей недели пройдет ложбина с холодным фронтом и принесет на север Пермского края кратковременный дождь. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы: +5…+10° ночью, +16…+18° днем.