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Синоптики обещают аномально теплые выходные в Перми

unsplash.com

До конца сентября сохранится аномально теплая погода. По прогнозам метеорологов пермского ЦГМС, с 27 по 29 сентября регион окажется под влиянием северной периферии малоподвижного антициклона.

Столбик термометра в Перми ночью 27 и 28 сентября будет на отметке +11…+13°, днем воздух прогреется до +17°. 

В начале следующей недели пройдет ложбина с холодным фронтом и принесет на север Пермского края кратковременный дождь. При этом температура воздуха будет выше климатической нормы: +5…+10° ночью, +16…+18° днем.

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