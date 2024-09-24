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В Кунгуре при сносе здания бывшей колонии обнаружили надгробный камень известного мецената

Амир Махмудов

На территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Кунгуре рабочие, демонтировавшие аварийное здание бывшей компрессорной ИК-30, обнаружили в фундаменте надгробную плиту Алексея Губкина — почетного гражданина города, крупного благотворителя и известного чаеторговца во всей Российской Империи.

Как сообщается, колония располагалась на территории монастыря с 1930 по 2014 год. При ее строительстве рабочие использовали надгробные плиты и памятники с местного кладбища, в том числе и камень с могилы Алексея Семеновича Губкина, похороненного в декабре 1883 года.

Бывший мэр Кунгура Амир Махмудов отметил, что эта находка стала «важнейшим событием в истории города». Летом 2015 года, при прокладке теплосети в ИК-30, рабочие обнаружили могильный камень Елизаветы Алексеевны Губкиной — дочери купца. Тогда находку передали в местный музей.

Обнаруженную надгробную плиту Алексея Губкина перенесли в крипту Свято-Никольского храма. Предполагается, что именно здесь были могилы Губкина, его супруги и дочери до постройки храма.

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