На севере Прикамья выпал первый снег

На север Пермского края пришла зима. В понедельник, 23 сентября, на метеостанции в Чердыни выпал первый снег в этом сезоне. Аналогичные погодные явления наблюдались и в Красновишерском округе. Сотрудник Вишерского заповедника Николай Бахтияров поделился в социальных сетях заснеженными фотографиями. «Сегодня ночью пошел снег, навалило сантиметров 12, не меньше», — сообщается в телеграм-канале заповедника.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, такие ранние снегопады соответствуют климатической норме. Так, в 2022 году первый снег выпал 26 сентября, в 2020 — 18-19 сентября, а в 2019 — 20 сентября.

При этом синоптики отмечают, что в ближайшие две недели снегопадов в Перми ожидать не стоит.