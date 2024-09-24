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На севере Прикамья выпал первый снег

Николай Бахтияров / t.me/vishersky

На север Пермского края пришла зима. В понедельник, 23 сентября, на метеостанции в Чердыни выпал первый снег в этом сезоне. Аналогичные погодные явления наблюдались и в Красновишерском округе. Сотрудник Вишерского заповедника Николай Бахтияров поделился в социальных сетях заснеженными фотографиями. «Сегодня ночью пошел снег, навалило сантиметров 12, не меньше», — сообщается в телеграм-канале заповедника.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, такие ранние снегопады соответствуют климатической норме. Так, в 2022 году первый снег выпал 26 сентября, в 2020 — 18-19 сентября, а в 2019 — 20 сентября.

При этом синоптики отмечают, что в ближайшие две недели снегопадов в Перми ожидать не стоит.

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