В Пермь вернется тепло: синоптики о погоде в конце сентября

По последним прогнозам синоптиков, в Пермском крае с 25 сентября погоду вновь будет определять антициклон. Со среды, 25 сентября, дневная температура начнет постепенно расти и в период 27-30 сентября дневные отметки составят +14...+19°C, локально не исключены значения до +20°C, — сообщает проект «Метеоролог и я».

Ночью будет прохладнее, около +6°C. Превышение климатической нормы в этот период может составить 6 градусов и более.

Не исключено, что благоприятная погода сохранится и в первые дни октября. Однако периодически антициклон может уходить в завал, что повлечет за собой усиление ветра и понижение ощущаемой температуры. Кроме того, возможны атмосферные осадки.