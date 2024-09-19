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Снег близко: четверг будет последним теплым днем сентября

Пресс-служба администрации Перми

Четверг станет последним теплым и сухим днем сентября. Метеорологи говорят, что такой продолжительной теплой погоды в Пермском крае не было с 1995 года. 

Но уже с 20 сентября погоду в регионе будет формировать тыловая часть ложбины с холодным фронтом и промежуточный гребень. Как рассказали в Пермском ЦГМС, столбик термометра днем опустится до +13…+15°С. Похолодание будет усиливаться, и к понедельнику в Перми дневная температура воздуха может составить +7…+9°С. 

Уже скоро в Пермском крае ожидается первый снег. По прогнозам, он выпадет ночью 23 сентября на юго-востоке региона. А на севере есть вероятность заморозков.

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