Снег близко: четверг будет последним теплым днем сентября

Четверг станет последним теплым и сухим днем сентября. Метеорологи говорят, что такой продолжительной теплой погоды в Пермском крае не было с 1995 года.

Но уже с 20 сентября погоду в регионе будет формировать тыловая часть ложбины с холодным фронтом и промежуточный гребень. Как рассказали в Пермском ЦГМС, столбик термометра днем опустится до +13…+15°С. Похолодание будет усиливаться, и к понедельнику в Перми дневная температура воздуха может составить +7…+9°С.

Уже скоро в Пермском крае ожидается первый снег. По прогнозам, он выпадет ночью 23 сентября на юго-востоке региона. А на севере есть вероятность заморозков.