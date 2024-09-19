Поиски останков великого князя Михаила Романова и его секретаря возобновили

Возобновились поиски останков великого князя Михаила Романова и его секретаря Николая Джонсона, убитых в июне в 1918 года в окрестностях Перми. Они ведутся в рамках уголовного дела о гибели царской семьи.

Специалисты проверяют новые обстоятельства, появившиеся во время следствия. Как рассказывает одну из версий следствия портал «В курсе.ру», останки Михаила Романова и Николая Джонсона могли перевезти на лодке к месту впадения реки Гайва в Каму, где ранее находилась деревня Усть-Гайва.

Предполагается, что убитых захоронили где-то неподалеку. Там ранее были деревянные кресты, они могли указывать на место, где покоятся князь и его секретарь. Следственная группа провела раскопки, но пока ничего не обнаружила. Сейчас разыскиваются свидетели и те, кто помнит точное местоположение крестов.

Напомним, в марте 1918 года великий князь прибыл в Пермь в ссылку. Его сопровождал секретарь и друг Николай Джонсон. Во время ссылки они жили в «Королевских номерах» на Сибирской. Оттуда же летом 1918 года большевики увезли Михаила Романова на расстрел. Останки членов царской семьи нашли в 1991 году в Свердловской области. Затем было возбуждено уголовное дело: до 2009 года велось расследование обстоятельств их гибели. Но то, как провел последние дни жизни Михаил Романов со своим секретарем, где они похоронены, до сих пор остается загадкой.