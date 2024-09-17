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На месте старого аэропорта может появиться зона для пассажиров

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Старое здание пермского аэропорта должны демонтировать раньше, чем планировали. Сносить бывший аэровокзал начнут на этой неделе, работы закончат к 12 октября.

Как рассказали в пресс-службе краевого минтранспорта, старый аэровокзальный комплекс находится на гостевом маршруте, он не соответствует современным требованиям и не используется 6 лет.

Место, где располагается старый аэровокзал, будут использовать. На этой площадке планируют создать новую зону ожидания вылетов. Дополнительный терминал поможет улучшить качество обслуживания пассажиров.

Кстати! Деталь из старого аэропорта превратили в скульптуру: она называется «Цветы на взлетной полосе».

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