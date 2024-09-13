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Теплые дни продолжаются: рассказываем о погоде на ближайшие выходные

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В эти выходные продолжится влияние блокирующего циклона, который принес стойкое потепление в сентябре в Перми. Но он начинает разрушаться, поэтому, как пояснили в Пермском ЦГМС, днем начнутся осадки.

В выходные столбик термометра ночью будет на уровне +9…+14°С, в низинах до +4°С. После полудня воздух будет прогреваться до +20…+25°С в крае и до +21…+23°С в Перми. Во второй половине дня 14 сентября в Перми пройдет кратковременный дождь, есть вероятность грозы.

Предварительно в начале следующей также будет преимущественно сухо и тепло. Похолодание в Пермском крае стоит ждать после 19-20 сентября.

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