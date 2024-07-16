18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Льва из пермского зоопарка отправили в Новосибирск

Новосибирский зоопарк/Telegram

Африканского льва Ричарда из пермского зоопарка перевезли в новосибирский. Как рассказали в пресс-службе, он стойко перенес дальнюю дорогу и пока находится на карантине.

После Ричарда ждет встреча с львицей Найтири. Собственно, к ней и приехал лев из Перми. В зоопарках надеются, что животные создадут пару и дадут потомство.

Льву Ричарду восемь лет. Он родился в Калининградском зоопарке, а в три месяца его передали в пермский зоопарк. Тут обещают, что Ричард вернется. А пока в зоосаду живет лев Леро и львица Виола.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: