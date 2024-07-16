Льва из пермского зоопарка отправили в Новосибирск

Африканского льва Ричарда из пермского зоопарка перевезли в новосибирский. Как рассказали в пресс-службе, он стойко перенес дальнюю дорогу и пока находится на карантине.

После Ричарда ждет встреча с львицей Найтири. Собственно, к ней и приехал лев из Перми. В зоопарках надеются, что животные создадут пару и дадут потомство.

Льву Ричарду восемь лет. Он родился в Калининградском зоопарке, а в три месяца его передали в пермский зоопарк. Тут обещают, что Ричард вернется. А пока в зоосаду живет лев Леро и львица Виола.

Информационный обзор редакции.