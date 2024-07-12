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На пляже у КамГЭС установят душ

Пресс-служба администрации Перми

На пляже возле КамГЭС пообещали поставить душ, сообщает «Вести Пермь». Это поручение дал глава города Эдуард Соснин во время визита в Орджоникидзевский район.

В администрации пояснили, что проект пока находится в разработке и о сроках говорить еще рано.

Отметим, что пока на пляже в районе КамГЭС купаться нельзя. Несмотря на то, что он пользуется популярностью у горожан, вода на нем не соответствует нормам для купания. Три других пляжа — у Камского моста, в Новых лядах и Мотовилихинский пруд — прошли проверку Роспотребнадзора.

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