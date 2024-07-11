Начало июля стало самым теплым за 14 лет

Метеорологи подвели итоги первой декады июля в Пермском крае. По данным ГИС-центра ПГНИУ, она оказалась теплее нормы на 4-5°C.

Первая декада июля 2024 года стала самой теплой с 2007 года. Метеорологи предполагали, что она станет самой жаркой за 36 лет. 10 июля оказалось восьмым днем с температурой +30°C и выше с начала лета. Существенных осадков в первой декаде июля не было на большей части региона. Исключением стали северо-западные и центральные районы Пермского края, где 7 июля прошли обильные дожди.

Анормально тепло было не только в Пермском крае, но и на большой части Европейской территории России и Урала. Причина — влияние высотных гребней.