С воскресенья жара будет отступать

С воскресенья, 7 июля, в Пермский край придет постепенное похолодание. По данным проекта «Метеоролог и я», понижение температуры будет небольшим и в первой декаде июля еще сохранится жаркая погода.

Как рассказали в Пермском ЦГМС, ночью в субботу ожидается +27…+32°С. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но во второй половине дня. В Перми будет сухо и жарко, столбик термометра будет на уровне +30°С.

В воскресенье, 7 июля, в большинстве районов выпадут кратковременные осадки, которые будут сопровождаться грозами. Также возможны локально сильные дожди со шквалами 15–20 м/с и градом. Температура воздуха на северо-западе края будет 20…25°С, в Перми — +20…+25°С. В городе пройдет кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром до 16 м/с.