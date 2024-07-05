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С воскресенья жара будет отступать

Unsplash

С воскресенья, 7 июля, в Пермский край придет постепенное похолодание. По данным проекта «Метеоролог и я», понижение температуры будет небольшим и в первой декаде июля еще сохранится жаркая погода.

Как рассказали в Пермском ЦГМС, ночью в субботу ожидается +27…+32°С. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но во второй половине дня. В Перми будет сухо и жарко, столбик термометра будет на уровне +30°С.

В воскресенье, 7 июля, в большинстве районов выпадут кратковременные осадки, которые будут сопровождаться грозами. Также возможны локально сильные дожди со шквалами 15–20 м/с и градом. Температура воздуха на северо-западе края будет  20…25°С, в Перми — +20…+25°С. В городе пройдет кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром до 16 м/с.

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