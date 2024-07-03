Кафе в здании 19 века откроется в музейном комплексе новой галереи

Рядом с новым зданием Пермской галереи на заводе Шпагина появится кафе. Его откроют в постройке 19 века.

Ранее в галерее рассказывали, что на территории музейного комплекса будет работать кафе. Оно разместится в отдельном здании, обеденный зал займет около 240 м2. Также внутри самой галереи откроется кофейня.

По словам советника губернатора по вопросам строительства Павла Черепанова, кафе разместится в здании, построенном в 1875 году. Исторические элементы в нем планируют сохранить.