Пермский край попал в список пилотных регионов, где будут развивать креативные индустрии

В Пермском крае намерены развивать креативные индустрии. К ним относятся направления, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, например: кино, ТВ, мода, архитектура, дизайн, фотография, реклама, музыка, ИТ.

Для развития креативных индустрий в регионе внедрят общероссийский стандарт. Он представляет собой двенадцать рекомендаций для формирования региональных мер поддержки. Например, создание штаба по развитию креативных индустрий, система подготовки кадров, а также повышение спроса на работы и услуги предпринимателей в этой сфере.

По данным главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, вклад в экономику региона от креативных индустрий составляет 3,5%, а объем выручки достигает 72 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, направления «Креативная экономика» и «Туризм и индустрия гостеприимства» вошли в число приоритетных направлений в стратегии развития до 2035 года. Так, впервые в этом году в регионе будут работать школы креативных индустрий. В них ребята будут знакомиться с современными профессиями.