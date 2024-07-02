Исполнительница «Розового фламинго», Звонкий, Яна Чурикова: рассказываем, какие артисты выступят на фестивале «Город встреч»

Стало известно, какие звезды будут выступать на событиях фестиваля «Город встреч» в июле 2024 года. Они пройдут каждые выходные на центральных площадках.

6 июля на фестивале живой культуры «Обряды-наряды» выступит питерская фолк-группа «Оттава Ё», а 7 июля — инди-фолк-певица Васса Железнова, записавшая фит «Больше, чем все» с Бастой.

13 и 14 июля пройдет Детский семейный фестиваль к 90-летию Евгения Крылатова. Вести концерт будет Яна Чурикова, а на сцену с выступлениями выйдут участники шоу «Голос.Дети», в том числе Рагда Хакиева.

20 и 21 июля Пермь проведет семейный фестиваль про счастливую жизнь в любом возрасте. Хедлайнером «Стар феста» станет Алена Свиридова, исполнительница хитов «Бедная овечка» и «Розовый фламинго».

«Город встреч» закончится 27-28 июля фестивалем «Танцуй. Открывай». На сцене будут рок-группа «Квартал» и хип-хоп исполнитель Звонкий, автор песни «Голоса», попавшей в топы музыкальных чартов.

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