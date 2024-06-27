Здание типографии «Звезда» передали медуниверситету

Здание издательского здания «Звезда» в районе площади Дружбы передадут в пользование пермскому медуниверситету. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в Росимуществе уже приняли соответствующее решение.

11-этажное здание «Звезды» не используется в производстве полностью. Типография при этом продолжит работать в прежнем режиме на тех площадях, которые у нее имеются.

В дополнительном корпусе ПГМУ разместят несколько кафедр, два конференц-зала, учебный центр для практических и лабораторных занятий. Также в здании типографии «Звезда» оборудуют спортивный и концертный залы.