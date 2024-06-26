Для бизнесменов могут ввести плату за ливневую канализацию

Для представителей бизнеса могут установить тариф на водоотведение поверхностных сточных вод. Это поможет содержать сети, а также финансировать реконструкцию и строительство ливневой канализации в Перми, сообщил замглавы администрации Игорь Субботин на заседании думы.

Пока власти намерены определиться с тарифом, после начнется работа по заключению договоров. Плата за ливневую канализацию не коснется жителей многоквартирных домов. Договоры будут заключать с торговыми центрами, предприятиями и другими представителями бизнеса.

Пока решается вопрос с финансированием. Специалисты мэрии проверяют, есть ли соответствующие федеральные программы и как в них участвовать.

Ранее стало известно о том, что на развитие ливневой канализации в Перми до 2034 года потребуется 116 млрд рублей.