На развитие ливневки потребуется 116 миллиардов рублей

На ливневую канализацию в Перми может уйти 116 млрд рублей — это больше двух годовых бюджетов. Деньги пойдут на развитие и содержание сети до 2034 года, рассказал замглавы администрации Игорь Субботин на заседании в городской думе.

В планах властей реконструировать около 50 км сетей и 13 очистных сооружений, а также построить 80 км новых сетей и 26 очистных сооружений. Общая площадь сети пермской ливневки сейчас составляет порядка 444,6 км. Из них 60 км были только переданы на баланс МБУ «Полигон», чуть больше 200 км еще нуждаются в обследовании и паспортизации. Пока ливневая канализация в Перми представлена фрагментарно, не все стоки поверхностных вод очищаются, значительная доля сетей бесхозная.

Доля дорог с исправной ливневой канализацией за последние семь лет в Перми доля дорог не превышала 6%. В рамках строительства новых дорог на Агатовой, Монастырской (от пл. Трех столетий до Мотовилихинских заводов) и реконструкции на Карпинского и Пермской предусмотрено строительство ливневой канализации.