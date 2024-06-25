Названы имена хедлайнеров, которые выступят в День молодежи на эспланаде

Названы все хедлайнеры, которые выступят на главной сцене на эспланаде в День молодежи, 29 июня. Их имена анонсировали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Праздновать День молодежи в Перми начнут днем. В рамках события будут выступать детские и молодежные творческие коллективы, наградят активистов и определят амбассадоров молодежной политики.

Позже на главной сцене пройдут: Кубок молодежи по КВН, среди участников — чемпионы Высшей лиги Сборная Пермского края и команда «Доктор Хаусс» из Беларуси, DJ-сеты от победителей международного фестиваля EFest и выступление молодых участников объединения Velvet Music. Кроме певицы DAASHA, в Перми на эспланаде выступят Фейгин, НайдИ, Никита Киоссе.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+