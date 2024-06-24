Известно, какой день будет самым прохладным на неделе

Погоду в течение недели в Пермском крае будет определять высокий циклон. Из-за этого будет много дождей и температура ниже климатической нормы на два градуса, сообщают специалисты «Метеоролог и я».

В понедельник, 24 июня, в некоторых районах пройдут сильные дожди, но в основном осадки будут умеренными. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха днем +13...+18°С, в восточных районах до +23°С. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Вторник может стать самым холодным днем на неделе. Ночью столбик термометра будет +8...+13°С, днем не поднимется выше +11...+16°С. Осадков будет меньше — умеренные дожди пройдут местами. В среду ночью температура воздуха будет на отметке +7...+12°С, днем потеплеет до +15...+20°С. Дожди будут, но кратковременные.

В четверг с осадками ожидается такая же ситуация, как и в среду – кратковременные и не повсеместные. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +18...+23°С. В пятницу дожди усилятся: местами осадки будут сильными, на большей территории — умеренными. Ночью столбик термометра будет на уровне +11...+16°С, днем +17...+22°С, на западе холоднее +11...+16°С. По предварительным данным, в выходные условия погоды существенно не изменятся.