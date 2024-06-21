Щепки от деревянной «П» начали продавать

Кстати, деревяшки, оставшиеся после сноса знакового арт-объекта, некоторые горожане действительно стали забрать с собой. Власти же пообещали вывести бревна после сноса «Пермских ворот» на полигон твердых бытовых отходов и утилизировать их там.

Напомним, «Пермские ворота» начали сносить 19 июня вечером. Они находятся на площади Гайдара, как раз на том месте, где будут строить транспортную развязку для нового моста через Каму. Арт-объект простоял 13 лет, он появился в июне 2011 года. Создал его специально для музея PERMM Николай Полисский.