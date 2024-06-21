Письма времен Пушкина обнаружила в бабушкином сундуке пермский фотограф

Фотограф из Очера Ксения Раткевич нашла в сундуке своей бабушки, хранившемся долгое время в сарае, письма времен Пушкина. Девушка намеревалась сделать из него клумбу, открыла, чтобы очистить и увидела необычную обивку. Это были письма.

Ксения сумела определить, что письмам около 200 лет: часть текста была размыта, в словах буквы, которых сейчас в русском языке нет, встречаются обращения «Милостивый государь», сообщает 59.ru. На одном из писем также указана дата — 1821 год, а на другом есть сургучная печать.

Откуда взялись письма и связаны ли они как-то с семьей Ксении, девушка не знает. Что с ними делать, она пока также не решила. Старинными письмами уже интересовались в музее.