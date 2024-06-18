В ближайшие сутки в регион придут дожди, грозы и сильный ветер

Жителей Пермского края в ближайшее время ждут неблагоприятные метеорологические явления. Предупреждение выпустила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на пермский филиал Росгидрометцентра.

Утром и днем 19 июня в отдельных районах Пермского края будут сильные дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с. В МЧС просят жителей не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами, а также не парковаться рядом с ними.

Ранее метеорологи предупреждали, что неделя в Пермском крае будет дождливой и, возможно, превысит климатическую норму по количеству осадков.