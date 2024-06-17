Для учета бездомных животных в Прикамье стали использовать биометрию

Пермский край попал в число трех регионов в России, где для учета бездомных собак стали использовать биометрическую идентификацию. Это альтернатива чипирования, которая не требует отлова и физического контакта с животными. В ее основе лежит разработанная Гознаком система распознавания образа по фотографии морды питомца, сообщает газета «Известия» с отсылкой на представителя компании.

С помощью специального сервиса можно оцифровать все основные этапы работы с безнадзорными животными: от отлова до регистрации, вакцинации и лечения. «Теперь заявки на отлов будут содержать фотографии животных в сервисе, а сотрудники ветеринарных станций регионов будут работать с цифровой карточкой каждой особи», — поясняют создатели приложения.

Эта идентификация поможет исключить повторный отлов бродячих животных, а также в целом ускорить процесс обработки заявок. Владельцы собак или кошек могут регистрировать своих любимцев через этот сервис добровольно. И если на улице поймают животное, которое поставили на учет как домашнее, сервис с помощью биометрической идентификации сможет будет найти ее хозяина.

Такая же система тестово работает в Ленинградской и Смоленской областях, испытания должны закончить в конце 2024 года.