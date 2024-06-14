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Один из городских пляжей не прошел проверку Роспотребнадзора

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Четыре пляжа в Пермском крае прошли проверку Роспотребнадзора и получили заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

По данным на 14 июня, разрешения получили пока места отдыха у воды:

  • на Сылве в поселке Новые Ляды
  • на Каме в районе Коммунального моста
  • на Мотовилихинском пруду
  • на Каме на территории курорта «Усть-Качка»

Пляж в районе КамГЭСа получил заключение о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Он не смог пройти проверку по качеству воды.

Специалисты Роспотребнадзора провели 18 проб почвы и 29 проб воды, восемь из которых не отвечают нормативам по микробиологическим показателям.

Всего в Пермском крае в 2024 году должны работать 15 официальных пляжей. Например, на территории санатория «Демидково», на Сылве в Кунгуре и Тимкинском пруду в Гамово. Весь список мест отдыха у воды мы публиковали здесь. Купальный сезон в Перми, как правило, начинается 15 июня.

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