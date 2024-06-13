Пятница 14 июня в Перми может стать еще одним рекордно жарким днем. По прогнозам, столбик термометра будет на отметке +34°С.

Как рассказывают в ГИС-центре ПГНИУ, причиной жаркой погоды станет то, что в переднюю часть циклона, формирующегося над Волго-Вятским районом, поступит еще более прогретая воздушная масса. Поэтому пятница 14 июня может стать самым жарким днем недели.

Также есть вероятность, что обновится суточный рекорд жары для 14 июня. Ночью ожидается +20°С. В то же время на севере и западе Пермского края вероятны грозы с сильными ливнями, крупным градом и шквалистым ветром.

Отметим, что 12 июня в Перми стал самым жарким за последние 26 лет. Температура воздуха была зафиксирована на отметке +32,7°С.