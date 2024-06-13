Кафе японской кухни заподозрили в непристойной рекламе, отсылающей к интиму

Кафе японской кухни заподозрили в распространении непристойной рекламы, которая намекает на то, что там могут предложить услуги интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба пермской УФАС.

Речь о заведении KuniOki и их рекламном щите у здания на Комсомольском проспекте, 68. На нем изображены ролл и вопрос «Хочешь?» с использованием первой части названия кафе. Специалисты УФАСа считают, что в рекламе использовано выражение двусмысленного содержания. У русскоязычного населения это слово может вызвать смысловые ассоциации непристойного содержания. «Пермская УФАС пришла к выводу, что указанная реклама может создать ложное впечатление о наличии заведения, в котором помимо меню японской кухни, посетителям могут предложить услуги интимного характера», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В рекламе запрещено использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. Они нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. УФАС возбудила дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Если владельца кафе признают виновным, ему грозит штраф в 20 тыс. рублей.