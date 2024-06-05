18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В центре города 12 июня разместят огромный флаг России

Пресс-служба администрации Перми

В Перми 12 июня на склоне улицы Попова, ближе к Петропавловской, разместят огромный флаг России. Его можно будет увидеть, если ехать в сторону центра города, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Размер бело-сине-красного полотнища – 270 м2. Рядом с ним в течение дня волонтеры будут раздавать ленточки в цветах национального флага. С 1994 года 12 июня в Перми отмечают двойной праздник – не только День России, но и День города.

Ранее мы рассказывали о программе празднования Дня города Перми в 2024 году: будут семиминутный салют, парад трамваев, сеты от диджеев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: