В центре города 12 июня разместят огромный флаг России

В Перми 12 июня на склоне улицы Попова, ближе к Петропавловской, разместят огромный флаг России. Его можно будет увидеть, если ехать в сторону центра города, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Размер бело-сине-красного полотнища – 270 м2. Рядом с ним в течение дня волонтеры будут раздавать ленточки в цветах национального флага. С 1994 года 12 июня в Перми отмечают двойной праздник – не только День России, но и День города.

Ранее мы рассказывали о программе празднования Дня города Перми в 2024 году: будут семиминутный салют, парад трамваев, сеты от диджеев.