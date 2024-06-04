Дожди, град и шквалистый ветер надвигаются на Пермский край

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Ухудшение погоды ожидается 4 и 5 июня, сообщили в Пермском гидрометцентре.

В течение суток в регионе ожидается локально сильный ливень, а также дожди, крупный град и усиление ветра до 25 м/с. Судя по прогнозам, температура воздуха останется высокой – до +29°С.

В МЧС по Пермском крае просят пермяков не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями, а также не парковать машины рядом с ними.