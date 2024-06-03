18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Пермским авторам надписи «Добро пожаловать в Пензу!» ответили в местном правительстве

Скриншот ГТРК Пенза

В правительстве Пензенской области ответили на креатив пермских художников. Об этом рассказал зампред Олег Ягов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, арт-команда «Красим забор» сделала огромную надпись «Добро пожаловать в Пензу!» недалеко от пермского аэропорта. Приезжие часто путают Пензу и Пермь, поэтому художникам показалось забавным, если из окна самолета будет видно такое приветствие.

В ответ рядом с пензенским аэропортом появился указатель с информацией о том, в какой стороне находится Пермь и сколько до нее километров.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: