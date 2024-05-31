В выходные в Перми будет +25 градусов

В Пермский край придет долгожданное потепление. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, на регион со стороны республики Коми сместится новый антициклон, который принесет ясную и безветренную погоду.

В ночь на субботу и утром на востоке края будут слабые дожди, на остальной территории в районе +6...+11°С. Днем воздух прогреется до +17...+22°С по краю и до +20°С в Перми.

В воскресенье сохранится влияние этого антициклона. Ночь будет прохладной: на востоке до +2°С, на остальных территориях +4…+9°С. Но днем прогрев окажется сильнее. В Пермском крае ожидается до +21...+26°С, а в Перми до +23...+25°С. Погода будет малооблачной, без осадков. Вечером на севере региона могут быть локальные грозы.