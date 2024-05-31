18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В выходные в Перми будет +25 градусов

Сергей Уфимцев

В Пермский край придет долгожданное потепление. Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, на регион со стороны республики Коми сместится новый антициклон, который принесет ясную и безветренную погоду.

В ночь на субботу и утром на востоке края будут слабые дожди, на остальной территории в районе +6...+11°С. Днем воздух прогреется до +17...+22°С по краю и до +20°С в Перми.

В воскресенье сохранится влияние этого антициклона. Ночь будет прохладной: на востоке до +2°С, на остальных территориях +4…+9°С. Но днем прогрев окажется сильнее. В Пермском крае ожидается до +21...+26°С, а в Перми до +23...+25°С. Погода будет малооблачной, без осадков. Вечером на севере региона могут быть локальные грозы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: