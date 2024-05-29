Конструкции в цветах российского флага стали появляться в городе

Пермь начали украшать к празднованию Дня России и города. В Пермской дирекции рассказали, где появятся конструкции в цветах национального флага.

Их уже установили на кольце Оверятская – шоссе Космонавтов – Промышленная, на Комсомольской площади, у Центрального рынка, у памятника «Героям фронта и тыла» на эспланаде, у монумента «Уральскому добровольческому танковому корпусу» на Сибирской, на газоне при пересечении Революции и бульвара Гагарина.

До 1 июня большие конструкции появятся на развязке на Спешилова, на разделительном газоне в районе перекрестка Ленина – Попова, у мемориала «Скорбящая», на Стахановском кольце, круговых развязках Якутской – Докучаева – Спешилова и у бывшего Ипподрома, у памятника «Воину-освободителю» в Мотовилихе, перед ДК имени Солдатова, у монумента «МиГ на взлете», на площади Театра-Театра. Также в Перми ко Дню России и города установят малые конструкции. Их разместят на Соборной площади, у муниципальных дворцов культуры и у здания заксобрания.

На световых опорах по дороге в аэропорт повесят 50 световых консолей в бело-сине-красных цветах. На набережной Камы установят праздничные уличные декорации, а у Театра-Театра, в сквере Мамина-Сибиряка и в саду Миндовского – зоны, стилизованные под фоторамки.