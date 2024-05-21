20 мая стал самым теплым днем месяца во всем крае

Понедельник, 20 мая, стал самым теплым днем последнего весеннего месяца во всем Пермском крае. Итогами поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

В Перми воздух прогрелся до +22,1°С, а на севере региона погода оказалась теплее. В Гайнах зафиксировали +24,2 °С, а в Кочево +24,5°С. «Этому способствовала сухость воздушной массы, в отсутствии облачности ничего не препятствовало ее прогреву», — говорят метеорологи.

Напомним, уже со среды в Пермский край придет похолодание с дождями и мокрым снегом в некоторых районах.