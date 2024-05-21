18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

20 мая стал самым теплым днем месяца во всем крае

Пресс-служба администрации Перми

Понедельник, 20 мая, стал самым теплым днем последнего весеннего месяца во всем Пермском крае. Итогами поделились специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

В Перми воздух прогрелся до +22,1°С, а на севере региона погода оказалась теплее. В Гайнах зафиксировали +24,2 °С, а в Кочево +24,5°С. «Этому способствовала сухость воздушной массы, в отсутствии облачности ничего не препятствовало ее прогреву», — говорят метеорологи.

Напомним, уже со среды в Пермский край придет похолодание с дождями и мокрым снегом в некоторых районах.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: