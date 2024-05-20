На смену 20 градусам тепла придут похолодание и дожди

Потепление до +20 градусов в Пермском крае сменится похолоданием. Несмотря на высокие температуры днем, ночью будут заморозки, рассказывают авторы проекта «Метеоролог и я». Уже со среды начнется заток холодного воздуха на Европейскую территорию России и Западную Сибирь. К концу недели температура окажется ниже нормы на 8 градусов. Местами возможен снег. В целом неделя с 20 по 26 мая в Пермском крае окажется холоднее нормы на 4 градуса.

В понедельник, 20 мая будет малооблачно и без осадков. Днем потеплеет до +17…+22°С. В ночь на вторник будет +4…+9°С, а днем – +15…+20°С, на северо-востоке до +14°С. Будет ветрено – 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Пройдет кратковременный дождь, местами возможны грозы.

В среду будет облачно, местами небольшие дожди, а на севере может быть мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до 0…+5°С. Днем потеплеет до +8…+13°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

23 мая также дожди: где-то слабые и не повсеместные, на севере – с мокрым снегом. Вернутся ночные отрицательные температуры: –4…+1°С. Днем тоже холодно +6…+12°С. Ветер северо-западный 4-9 м/с. В пятницу облачно с прояснениями, местами опять осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью снова возможны заморозки –4…+1°С. Днем температура будет такой же, как и в четверг – в пределах +6…+12°С, а также ветрено 4-9 м/с.

После 24 мая должно прийти потепление: ночью +4…+9°С, а днем столбик термометра поднимется до +20°С. Повышение температурного фона будет сопровождаться дождями.