Первая половина мая в Перми стала самой холодной за 38 лет

Специалисты ГИС-центра ПГНИУ подвели итоги первой половины мая в Пермском крае и в целом восточной части Европейской территории России.

В Пермском крае температура воздуха за первые 15 дней мая оказалась ниже нормы на 6-7°С. Средний показатель в Перми за первую половину мая составил +3,1°С, в Усть-Черной +0,1°С, в Чайковском +4,5°С.

В итоге первая половина мая в Перми стала самой холодной с 1986 года, рекорд 1952 года пока не побит. В Чердыни первые 15 дней мая оказались самыми холодным с 1969 года, средняя температура здесь зафиксирована на отметке +0,6°С. Кстати, в соседней Кировской области, которая стала эпицентром похолодания, был побит рекорд 100-летней давности. В последний раз такие майские холода были 106 лет назад, в 1918 году.

«Из гидрологических последствий аномально холодной погоды в первой половине мая 2024 года стоит выделить полную приостановку снеготаяния на северо-востоке Пермского края, в результате чего реки на реках бассейна Вишеры уровни воды вернулись почти к меженным значениям. Одновременно за этот период в бассейне Вишеры были накоплены значительные запасы снега, которые начали таять только с 16 мая», — отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Первая половина мая в Пермском крае стала богатой и на осадки. На большей части региона их выпало более 50 мм. Например, в Октябрьском – 71 мм, в Перми зафиксировали 57 мм осадков. На ряде метеостанций, в том числе в Перми, количество осадков превысило месячную норму мая. Осадки при такой погоде выпадали в виде снега и нередко формировали снежный покров. Ранее мы рассказывали о том, что на севере края на днях дорогу завалило снегом.