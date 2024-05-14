В твороге пермского производителя нашли плесень

Творог производителя из Пермского края не прошел проверку Роскачества. Специалисты проверили по 77 показателям творог 5% жирности, который изготавливают популярные торговые марки, среди них 20 – российские и одна белорусская.

Превышено содержание дрожжей и плесени в продукции «Нытвенского маслозавода». Из достоинств Роскачество отметило, что творог этой марки не содержит добавленных консервантов, растительных жиров, крахмала и каррагинана. В итоге Роспотребнадзор вынес предупреждение «Нытвенскому маслозаводу».

Также содержание дрожжей превышено в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Ярче!». Не выявили нарушений по показателям микробиологической безопасности в продукции 15 торговых марок. Это производители «Вкусвилл», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Рузское молоко», «Савушкин», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Славянские кружева», «Талицкий», «Экомилк», «Эконива».