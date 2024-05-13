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Начало мая стало самым холодным за последние 25 лет

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Метеорологи ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги холодного периода, который продолжается в Пермском крае более двух недель. 

Первые 12 дней мая стали самыми холодными с 1999 года. Среднее отклонение температуры воздуха от нормы в Пермском крае составило 6-7°С. Отмечался существенный избыток осадков, в Перми их количество с начала мая уже достигло месячной нормы.

По данным на утро 13 мая, снежный покров сохраняется в Кочево и Чердыни (по 5 см), в Гайнах и Косе (по 1 см). Повсеместно отмечались заморозки. В Перми ночной минимум составил 2,9°С. Как отмечают специалисты ГИС-центра, пока это самая низкая температура в нынешнем мае, но ближайшие две ночи могут оказаться еще холоднее.

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