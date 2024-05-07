За ночь в Вишерском заповеднике выпало 25 сантиметров снега

В заповеднике «Вишерский», похоже, продолжается зима, там всю ночь шел сильный снег. В итоге за сутки выпало 25 см осадков.

По словам сотрудника научного отдела заповедника Николая Бахтиярова, утром 7 мая высота снежного покрова составила 140 см. Фото со снежными видами он сделал с порога на кордоне Лиственичном.

На юге Пермского края также выпало много снега в выходные. А в понедельник осадки пришли и в Пермь. Впервые за 7 лет в городе установился снежный покров, его высота составила 0,7 мм. Кстати, 7 мая снегопад обрушился и на Москву.